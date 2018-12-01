أحلام تتألق في أضخم حفلات اليوم الوطني 47 لدولة الإمارات

متابعة بتجــــــــــــــرد: أحيت النجمة الإماراتية أحلام حفل غنائي ضخم ضمن احتفالات اليوم الوطني 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدّمت أحلام في هذه المناسبة المميزة باقة من أجمل الأغاني وسط جمهور عريض انتظرها في حديقة البرج بمدينة دبي، فأطربت الحضور وتألقت في الحفل الذي نقلته مباشرةً شاشة “ام بي سي”.

ونشرت أحلام بعد الحفل مباشرةً، صورًا حصرية من الحفل عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وكتبت بتعليقها عليها: “الله ما اجمل وطنا – حصريا من احتفالات بلادي الحبيبة الامارات في اليوم الوطني47”.

على صعيد آخر، تحصد أحلام خلال الفترة الراهنة نجاح أغنيتها الجديدة “إحلف” التي طرحتها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناتها الشخصية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.