لين مانويل ميراندا يحصل على نجمة في ممر المشاهير

انضم الممثل والمؤلف الأميركي لين مانويل ميراندا الى النجوم الذين اصبح لديهم نجمة في ممر المشاهير في هوليوود.

وأزاح الفائز بجوائز توني وإيمي وجرامي (38 عاماً) الستار عن النجمة الخاصة به خارج مسرح بانتيجيز في هوليوود يوم الجمعة وتذكر أول دور له في مسرحية موسيقية وكان ذلك في مسرحية (إين ذا هايتس) عام 2010.

وقال خلال الاحتفال ”أشعر أنني في حلم… وجود نجمتي خارج هذا المسرح الرائع يعني لي الكثير”.

حضر الحفل زوجة لين مانويل ميراندا الذي تلقى قبلة منها امام النجمة التي تحمل اسمه.

لين مانويل ميراندا هو بطل مسرحية هاميلتون الموسيقية الشهيرة حيث فازت المسرحية بجائزة بوليتزر وهي أنجح المسرحيات في برودواي حاليا ومن المقرر عرضها في لندن وشيكاجو كما ستجوب الولايات المتحدة.

ولـ “ميراندا” عدة اعمال سينمائية اضافة الى مساهمته في جهود جمع التبرعات للإغاثة من الإعصار ماريا عام 2017 في بويرتوريكو مسقط رأس أجداده.