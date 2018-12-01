حسن الرداد يُطالب جمهوره بالتوقّف عن إطلاق الشائعات بشأن حياته الخاصّة

استغرب الفنان حسن الرداد من انشغال البعض كثيرا بأمور شخصية مثل الحمل والإنجاب، مع أن كل شخص حر في الإعلان عن أمر كهذا أو إخفائه والكشف عنه في الوقت الذي يراه مناسبا.

وأضاف حسن الرداد: "بصراحة، تزعجني الشائعة التي تتردد من وقت لآخر منذ زواجنا، بشأن حمل زوجتي، والذي يسرّنا الكشف عنه لو حدث فعلا، لأنه سيكون خبرا جميلا ومفرحا لنا ولكل الأهل والأصدقاء، وأطالب الجميع بالتوقف عن إطلاق الإشاعات بشأن حياتنا الخاصّة".

وأوضح الرداد أنه اتفق مع زوجته إيمي على أسماء أبنائهما في المستقبل، مؤكدا أنه إذا رُزق بمولود ذكر فسيسميه "نبيل"، تيمنا باسم شقيقه الراحل، أما إذا كان المولود أنثى فسيسميها "فادية"، وهو اسم والدته.

ويحرص الرداد على الانتظام في تدريباته الرياضية في الجيم، ليحافظ على لياقته البدنية التي يحتاج إليها، ليس في حياته الشخصية فحسب، وإنما في أعماله الفنية التي ترتكز أحداثها على الحركة والأكشن، ولذلك فهو يمارس الرياضة لما لا يقل عن 3 ساعات يوميا، وينصح الشباب بضرورة ممارستها.

وقال الرداد إنه يعشق القراءة وبخاصة الكتب الأدبية، وتحديدا كتابات الأديب البرازيلي باولو كويهلو، كما أنه في أوقات الفراغ يقرأ الروايات عبر الإنترنت.

ويلفت الرداد إلى أنه في صدد التحضير لمفاجآت فنية عدة، سواء في السينما أو الدراما، كما يحرص على اختيار أفضل الأعمال التي تُعرض عليه والتنويع في أدواره حفاظا على ثقة جمهوره به، بعد النجاح الكبير الذي حققه في فيلمه الأخير "عقدة الخواجة".