نجوى فؤاد تخطف الأنظار بأناقتها وجمالها في ختام مهرجان القاهرة

حضرت الفنانة نجوى فؤاد في ظهور نادر لها، بكامل أناقتها إلى الحفلة الختامية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، والتي أقيمت في دار الأوبرا المصرية.

ووصلت نجوى إلى الحفلة بصحبة الفنان سمير صبري، وخطفت الأنظار بفستانها الأسود الأنيق الذي يناسب شكل جسمها وعمرها ومكانتها الفنية، وهو بتصميم ناعم طويل وضيق، مع حزام من اللون نفسه على خصرها وقصة أنيقة على الأكتاف.

وأكملت إطلالتها بإكسسوارات ناعمة زادتها أناقة، ورفعت شهرها "كعكة" في تسريحة تناسب عمرها مع مكياج خفيف للعينين وأحمر شفاه خمري أقرب إلى البني، وبدت في غاية الجمال.

ووجّهت نجوى فؤاد رسالة عتاب إلى الفنانة يسرا خلال استضافتها في برنامج "حكايتك مع دودي" إذ قالت لها: "كنت أظن أن يسرا سوف تكون السند لي، وبخاصة أنني أنتجت لها فيلم (ألف بوسة وبوسة)، وظننت أنها سوف تردّ لي الجميل وترشحني لأدوار في أفلامها أو مسلسلاتها بعد أن أصبحت نجمة كبيرة، أو حتى تزورني وأزورها، بعد أن جازفت وأنتجت لها فيلما استعراضيا وهي لم تكن مطربة أو راقصة، وقدّمتها على أنها راقصة".