سما المصري تُعلّق على إطلالة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي

لم تتمكن الفنانة المصرية سما المصري من البقاء صامتة على الإطلالة المثيرة للممثلة رانيا يوسف، التي ظهرت بها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، حيث نشرت صورة مركبة لهما معًا وعلقت بطريقة ساخرة عليها.

ونشرت الصورة على صفحتها على تطبيق "انستغرام" وكتبت عليها: "أنا محجبة بالنسبة لرانيا يوسف، طبعًا لو كنت أنا التي ظهرت بهذا الشكل، كانت الشرطة حضرت لباب المهرجان لاعتقالي بتهمة الإخلال بالآداب، وكان زمان محامين مصر كلهم بايتين في النيابات عشان يعملوا ضدي محاضر، وكان زمان الإعلاميين والصحافيين عاملين عليّ حفلة مدة 6 أشهر قدام"، مختتمة تعليقها بالقول: "معلش أنا بنت البطة السودة".

لم تتمكن المصرية سما المصري من البقاء صامتة على الإطلالة المثيرة للممثلة رانيا يوسف، التي ظهرت بها في ختام مهرجان القاهرة، حيث نشرت صورة مركبة لهما معًا وعلقت بطريقة ساخرة عليها.

ونشرت الصورة على صفحتها على تطبيق "انستغرام" وكتبت عليها: "أنا محجبة بالنسبة لرانيا يوسف، طبعاً لو كنت أنا التي ظهرت بهذا الشكل، كانت الشرطة حضرت لباب المهرجان لاعتقالي بتهمة الإخلال بالآداب، وكان زمان محامين مصر كلهم بايتين في النيابات عشان يعملوا ضدي محاضر، وكان زمان الإعلاميين والصحافيين عاملين عليّ حفلة مدة 6 أشهر قدام"، مختتمة تعليقها بالقول: "معلش أنا بنت البطة السودة".

ومن بعدها، نشرت المصري تسجيلاً صوتياً لها وهي تتحدث عن اطلالة رانيا وتقارنها بملابسها والهجوم المسبق عليها، وعلقت عليه قائلة: "على فكرة، الصوت كنت بدردش على الواتساب مع صحافي وما سمحت له بنشره، وأنا ممكن أقاضيه لأنه عيب هذا الامر رغم اني قد الكلام اللي قلته بس كان لازم يبقى أمين معي".

وأضافت: "عيب على الصحافي وعيب يا رانيا اللي عملتيه. الناس بتشتم فينا أكثر ماهم بيشتمونا، مش ناقصين والنبي يا أختي، انتي لما لبستي مقفول في الافتتاح ما طلعتيش ترند فقلتي أعوض في الختام".