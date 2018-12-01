الفنان طلعت زكريا يحتفل بخطبة ابنته في أجواء عائلية بسيطة

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القاهرة - لايف ستايل
في أجواء عائلية بسيطة، احتفلت إيمي، ابنة الفنان طلعت زكريا، بخطوبتها الجمعة في منزل العائلة. ونشر عمر، شقيق العروس، مجموعة من الصور من الخطوبة على صفحته الشخصية بموقع "فايسبوك"، وكتب عليها معلقًا: "مبروك يا روح قلبي".
واختارت العروس فستاناً باللون الأحمر مع تسريحة شعر ناعمة ومكياج خفيف، وكانت الأجواء عائلية، حيث زيّن المكان بالبالونات وباسم العروسين باللون الاحمر أيضاً، وظهر والد العروس في غاية السعادة.
يذكر أن هذه الخطوبة تُعد الثانية لإيمي التي انفصلت عن خطيبها الأول المذيع عامر طاهر في أغسطس/ آب 2017.
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