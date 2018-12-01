رانيا يوسف تعتذر عن فستانها المثير للجدل في مهرجان القاهرة السينمائي

أكدت الفنانة رانيا يوسف أنها لم تكن تقصد الظهور في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40 بفستان يثير حفيظة الكثيرين من الذين اعتبروه غير لائق وأنها خانها التقدير في الاختيار.

وأصدرت "رانيا" بيانًا حول ظهورها المثير للجدل قالت فيه: "احترامًا لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذى ارتديته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أود أن أؤكد أنى لم أكن اقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق من الممكن أن يكون خانني التقدير حيث ارتديت الفستان للمرة الأولى ولم أكن أـتوقع أن يثير كل هذا الغضب".

وقالت: "آراء مصممي الأزياء ومتخصصي الموضة غالبًا ما تؤثر على قرارات اختيار الملابس، وقد يكونوا وضعوا في الاعتبار أننا في مهرجان دولي.. ولم أكن أتوقع كل ما حدث وإن كنت أعلم لما ارتديت الفستان".

وأضافت: "هنا أكرّر التأكيد على تمسكي بالقيم والأخلاق التي تربينا عليها في المجتمع المصري والتي كانت وما تزال وستظل محل احترام.. وإنني إذ أعتز بكوني فنانة لها رصيد طيب وإيجابي لدى جمهوري فإنني أتمنى من الجميع تفهم حسن نيتي وعدم رغبتي في إغضاب أي أحد وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع".

واختتمت قائلة: كما أنني أعتز بانتمائي لنقابة الفنانين ولدورها التنويري وحمايتها للقيم ودفاعها عن الفن والفنانين".