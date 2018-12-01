تعليقات ساخرة من نجوم الفن على إطلالة رانيا يوسف في مهرجان القاهرة

ما زالت أصداء إطلالة الفنانة رانيا يوسف في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تلقي بظلالها على الوسط الفني، حيث علق كثير من نجوم الفن على إطلالة رانيا المثيرة.

وجاءت تعليقات كثيرة تنتقد ما فعلته رانيا مؤكدين أنها في حفل الافتتاح ارتدت بدلة رجالية وفي الختام مايوهاً.

وعلق رجل الأعمال نجيب ساويرس على ما فعلته رانيا بأنه لا يستحق كل هذه الضجة، وأن هناك ما هو أهم في عالمنا العربي من فستان رانيا. واكتفى النجم إدوارد بالقول: "يا نهار إسود"، في حين علق أحمد السعدني بأن رانيا في الافتتاح عندما ارتدت ملابس محتشمة لم تلفت نظر أحد إليها، وعندما تعرت أصبحت "تريند".

وعلق البعض أن رانيا في إطلالتها لم تكن الأولى بين الفنانات التي تفعل ذلك، وإنما هي قلدت إطلالة الفنانة اللبنانية رزان مغربي في حفل ختام مهرجان الجونة العام الماضي 2017، وغيرها من فنانات هوليوود، ونشروا صورتي إطلالة رزان وإطلالة رانيا ليظهروا التشابه الكبير بين الإطلالتين.