شكرا لقرائتكم خبر عن "القادمة من كندا".. ملك غانم تغنى لأول مرة فى كايرو جاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة ملك غانم للإطلالة على جمهور الموسيقى البديلة المصري بأولى سهراتها الغنائية على مسرح كايرو جاز فى العجوزة، وذلك فى العاشرة والنصف مساء غدٍ الأحد.

ملك غانم تعد من أبرز الأصوات العربية الصاعدة فى كندا حاليًا، وانطلقت فى رحلتها الغنائية المنفردة بالغناء باللغة الإنجليزية منذ قرابة 8 سنوات، وجسدت شغفها بالمزيكا عبر ألبومها الأول "سيرك"، والذى ضم 5 أغنيات، أبرزها "Mannequin" و"Owe You" و"Greed"، وأطلقت مؤخرًا آخر أغانيها المصورة "Hard Pill".