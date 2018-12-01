شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خالد سليم صاحب أجمل إطلالة على الريد كاربت بمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عودنا دائما النجم خالد سليم على الظهور بأبهى إطلالاته وبتميزه فى اختيار ما يرتديه، سواء فى الإطلالات الفنية أو الإعلامية أو مختلف المناسبات، وخلال ظهوره الأخير على الـ"ريد كاربت" بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى حفل ختامه كان الأكثر جاذبية، ولو بحثنا على لقب نمنحه للنجم خالد سليم فى إطلالته الأخيرة فلن نجد إلا لقب "النجم الأكثر أناقة وشياكة".



خالد سليم كان الأكثر أناقة

خالد ظهر بلمسات تمزج بين البساطة الأنيقة المتقنة والفخامة والرقى، وكان بالفعل صاحب أفضل إطلالة وسط كل النجوم الذين مروا على السجادة الحمراء، وظهر ببدلة عصرية أنيقة جدا تليق بشخصيته وبأسلوبه، فهو نموذج يجب أن يحتذى به كل النجوم فى إطلالاتهم، وكان قد حصل من قبل على لقب أشيك فنان بإحدى المهرجانات الخاصة بالموضة والأزياء.



اطلالة تحمل الكثير من الشياكة والاناقة والرقي

وبالإضافة إلى الإطلالة الشكلية التى ظهر بها خالد وتميز بها سنجد خفة روحه وشخصيته القوية التى ظهرت فى مشيته، وطريقة تعامله مع الكاميرات ووسائل الإعلام، فطريقة تعامله على السجادة الحمراء تنم عن ثقافة ودراية بلغة الجسد.



خالد سليم في أحدث إطلالة بمهرجان القاهرة الدولي



خالد سليم كان الأكثر أناقة وشياكة في الحفل



خالد سليم كان الأكثر أناقة