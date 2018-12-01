شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رد لقاء الخميسى على انتقاد الجمهور لإطلالتها الأخيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجهت الفنانة لقاء الخميسى، جمهورها، اليوم السبت، ببيان للرد على الانتقادات الموجهة إليها بسبب إطلالتها الأخيرة فى مهرجان القاهرة السينمائى، فى دورته الأربعين، التى عقدت بدار الأوبرا المصرية، حيث قالت "مساء الخير.. كلامى انهارده للناس اللى بتحبنى من قلبها واللى أنا بحبها وباحترمها.. الناس اللى كانت فى منتهى الأدب فى تعليقاتها عن آخر لوك ليا فى ختام الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى.. باحترم آرائكم اللى نابعه عن حب وخوف وبأقدرها جدًا.. لكن حبيت أوضحلكم رأيى لو تكرمتم".



لقاء الخميسى

وأضافت الفنانة لقاء الخميسى - فى بيانها، الذى نشرته مع عدة صور بإطلالات مختلفة - "فى حياة الممثل أو الفنان فى العموم شخصيتين.. شخصية كإنسان طبيعى فى بيته ومع أهله وصحابه.. وشخصيته كفنان مع جمهوره والناس اللى بتحبه وبتتابعه وشخصياته الكتيرة فى أعماله.. مع أهلى وصحابى أنا هو أنا وعلى طبيعتى فى أغلب أوقاتى من غير ماكياج لأنى باحب نفسى طبيعية الحمد لله.. وكتير باشارككم فى لحظاتى.. وشخصيتى فى المناسبات اللى تخص شغلى أو ما شابه وفيها باحب ابقى متجددة ومختلفة وبوشوش مختلفة.. وباحب أشوف نفسى كل مرة غير التانية.. ودا بنحتاجه كتير كممثلين فى أداء شخصيات مختلفة".



آخر إطلالة للقاء الخميسى التى سببت الانتقادات

وتابعت "ودا معناه إنى باحب أجرب كل اللوكات وبابقى مبسوطة وفى لوكات بتعجبنى وفى لوكات لاء.. والحقيقة بما إنى باحب الموضة وكل ما يخصها فبتابع آخر صيحات الموضة، وفى نفس الوقت ممكن أحب لوكات قديمة برده وتستهوينى، لأنه مهما لفينا ودورنا هنلاقى إن الموضة بتعيد نفسها وبتتكرر على مدار الوقت".

واستطردت "أحب أوضح إن آخر لوك ليا اخترناه أنا وفريق العمل بعناية فائقة والحقيقة هو عاجبنى جدًا من فستان أو شعر أو مايكب "اتظلموا " فى إضاءة ماكنتش أحسن حاجة، وباحترم وجهات النظر المختلفة طول ما هى بتتقال باحترام وتحضر.. أما عن الناس اللى عندها إصرار على "التنمر" وعندها إصرار على توجيه ألفاظ خارجة عن إطار التحضر والأخلاق والأدب والاحترام، فللأسف أحب أقولكم "بصوا فى المراية وعدوا 10 وفكروا كدا بهدوء" للأسف مفيش أى فايدة عادت عليكم غير إنكم ارتكبتم غلط فى حق نفسكم.. شكرًا".



لقاء الخميسى فى إحدى إطلالاتها

واشتهرت لقاء الخميسى بعدد كبير من الأعمال الفنية لكن يظل أشهر أدوارها هو دورها كزوجة أشرف عبد الباقى فى مسلسل السيت كوم "راجل وست ستات" الذى حقق نجاحاً كبيرا وقت عرضه.