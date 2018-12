شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بالكريسماس.. جون ليجاند يعيد تقديم أغنية كلاسيكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش النجم العالمى جون ليجاند أجواء الكريسماس، حيث أطلق النجم الشهير البالغ من العمر 39 عاما كليب خاصا بهذه المناسبة "Have Yourself a Merry Little Christmas" والتى أظهرت مجموعة من الأطفال يستعدون للاحتفال بالكريسماس، والأغنية من الكلاسيكيات، حيث قدمتها لأول مرة المغنية الأمريكية جودى جارلند تم تقديمها لأول مرة عام 1944، وذلك حسب موقع "joe.co.uk".

وتم تداول اغنية " Have Yourself a Merry Little Christmas " بكثافة عبر المواقع العالمية الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية هي من ضمن أغانى ألبومه " A Legendary Christmas " المتاح حاليا بالأسواق و ذلك حسب موقع " جاست جيرد" .

تقول احدي مقاطع الاغنية

Have yourself a merry little Christmas

Let your heart be light

From now on your troubles will be out of sight

Have yourself a merry little Christmas

Make the Yuletide gay

From now on your troubles will be miles away

Here we are as in olden days

Happy golden days of yore

Faithful friends who are dear to us



من الكليب (1)



من الكليب



من الكليب



من الكليب



من الكليب



من الكليب



من الكليب