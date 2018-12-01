شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى جينر تلفت الأنظار بصورة النزهة الأولى لابنتها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت نجمة تليفزيون الواقع كيلى جينر على مشاركة محبيها ومعجبيها بالعديد من الصور التى تلتقطها خلال حياتها اليومية، ومع ابنتها الوحيدة "ستورمى". ونشرت كيلى جينر البالغة من العمر 21 عاما على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة جديدة لابنتها سترومى فى رحلتها الأولى لإحدى الحدائق، ولاقت الصورة إعجاب الكثير من مرتادى صفحة جينر، والذين وصفوا الطفلة بأنها الأكثر جاذبية على الإطلاق، وذلك بالرغم من أن الصورة لم تظهر ملامح الطفلة. وحصدت الصور أكثر من 3.3 مليون likes خلال 3 ساعات فقط من نشرها على إنستجرام.

النزهه الأولى لسترومى فى الحديقة

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