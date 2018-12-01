شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر رسمى جديد للفيلم الموسيقى VOX LUX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة one media للإنتاج السينمائى التريلر الرسمى الجديد لفيلم الموسيقى الجديد VOX LUX، المقرر طرحه يوم 7 ديسمبر المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم سيتم طرحه فى جميع دور العرض العالمية.

فيلم VOX LUX يدور حول صعود مغنية الراب "Celeste" من رماد مأساة وطنية كبرى إلى النجومية الفائقة، يصور الفترة فترة 18 عامًا ويتتبع لحظات ثقافية مهمة، بدءًا من عام 1999 وينتهى فى عام 2017.

فى عام 1999، نجت المراهقة سيليستى، من مأساة عنيفة، وبعد الغناء فى حفل تأبينى، تتحول سيليست إلى نجمة بوب مزدهرة بمساعدة شقيقتها ومدير المواهب تتصاعد نجومية سيليستى إلى الشهرة مع تزامن فقدان البراءة مع حدوث حادث هجوم إرهابى ممزق على الأمة، ما يرفع قوة الشباب إلى نوع جديد من المشاهير: الأيقونة الأمريكية، الإله العلمانى، النجم العالمى، وبحلول عام 2017، عادت النجمة سيليست إلى الظهور بعد حادثة مخيفة أخرجت مسارها عن مسارها.

وفى جولة لـ دعم ألبومها السادس، وهو عبارة عن خلاصة لأناشيد الخيال العلمي بعنوان Vox Lux، منقذ البوب الذى لا يقهر.

الفيلم من بطولة بطولة ناتالى بورتمان وجود لو وستايسى مارتن ووليام دافو، وجينيفر اهلى، رافى كاسيدى، ستايسى مارتن، ومن تأليف وإخراج برادى كوربيت.