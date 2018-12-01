شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف عن فستان"القاهرة السينمائى": خاننى التقدير وأحترم مشاعر المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الفنانة رانيا يوسف، بيانا تعتذر فيه عن ارتدائها فستانا ساخنا ومثيرا فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الأربعين.

وقالت رانيا فى البيان: "احتراماً لمشاعر كل أسرة مصرية أغضبها الفستان الذى ارتديته فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، أود أن أؤكد أننى لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق، من الممكن أن يكون خاننى التقدير حيث ارتديت الفستان للمرة الأولى ولم أكن أتوقع أن يثير كل هذا الغضب.

وأضافت رانيا: "أراء مصممين الأزياء ومتخصصى الموضة غالبا ما تؤثر على قرارات اختيار الملابس، وقد يكونوا وضعوا فى الاعتبار أننا فى مهرجان دولى، ولم أكن أتوقع كل ما حدث وإن كنت أعلم لما ارتديت الفستان".

وتابعت رانيا: "هنا أكرر التأكيد على تمسكى بالقيم والأخلاق التى تربينا عليها فى المجتمع المصرى والتى كانت وما تزال وستظل محل احترام، وإننى إذ أعتز بكونى فنانة لها رصيد طيب وايجابى لدى جمهورى فإننى أتمنى من الجميع تفهم حسن نيتى وعدم رغبتى في إغضاب أى احد وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع".

واختتمت رانيا بيانها، قائلة: "كما أننى اعتز بانتمائى لنقابة الفنانين ولدورها التنويرى وحمايتها للقيم ودفاعها عن الفن والفنانين".