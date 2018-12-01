شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان الأغنية: أصالة تنازلت عن نصف أجر حفل الافتتاح لذوى الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عوف همام، رئيس مهرجان الإسكندرية للأغنية، إن مهرجان الأغنية لعام 2018 يقام لصالح الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وهى لفته إنسانية فى دورة المهرجان الخامسة.

وأضاف همام خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، إن الفنانة أصالة التى تحيى حفل الافتتاح تنازلت عن نصف أجرها لصالح أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، بالاتفاق مع إدارة المهرجان فى دورته الخامسة، والذى يقام فى الفترة من5 حتى 20 ديسمبر الجارى، ودولة السعوديه هى ضيف شرف المهرجان.

وأشار إلى أن المكرمين فى هذا المهرجان هم الفنانة أصالة، والموسيقار محمد سلطان، والشاعر عمر بطيشة، والفنان محمد الكحلاوى والشاب المطرب محمد الشرنوبى، نسمة محجوب، وتكريم المبدعين ومنهم الفنانة سهير عبد القادر، وعدد من أبطال العالم فى الألعاب الالقادر، وفيلم تراب الماس.

وأوضح أن البرنامج سيشمل جزء خاص لتكريمات لفنانين ومطربين وموسيقيين وجزء آخر للمبدعين، ومنهم الفرقة الموسيقية التابعة للشباب والرياضة والتى تعد المشاركة الأولى لهم بالمهرجان،

ومن جانبه، قال عماد حسن، رئيس لجنة المسابقات بمهرجان الإسكندرية الدولى للأغنية، إن المسابقة هذا العام فى المهرجان تحمل اسم الفنان محمد سلطان أحد أبرز المكرمين فى المهرجان ستكون فى الاغانى الخاصة به، مشيرا أن فى العام المقبل 2019 سيتم تنظيم المسابقة بالتعاون مع إحدى المؤسسات الإماراتية لتكون مسابقة دولية كبرى بنفس المسابقات الغناء التى تذاع على القنوات الفضائية.

حضر المؤتمر الصحفى عوف حمام رئيس جمعية فنانى ومبدعى الإسكندرية، وعماد حسن رئيس المسابقات بمهرجان الإسكندرية الدولى للأغنية.