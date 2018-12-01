فيديو مؤثر مليء بمشاعر الحب.. نجم مصري يبكي في زفاف ابنته

كتب امير فتحي في السبت 1 دجنبر 2018 05:05 مساءً -

بحضور عدد كبير من نجوم الفن، إحتفل أمس الفنان صلاح عبد الله بحفل زفاف ابنته شروق في أحد فنادق القاهرة.

ولم يتمكن النجم المصري من منع دموعه، فبكى خلال تسليمه العروس لعرسها في مشهد مؤثرمليء بمشاعر الحب.

وشارك الحفل مجموعة من النجوم وانتشر العديد من الصور ومقاطع الفيديو العفوية، حيث ظهر النجم المصري في إحداها وهو يرقص مع محمد إمام، وأحمد فهمي، و كريم محمود عبد العزيز، وسليمان عيد، تعبيراً عن سعادته الكبيرة في فرح ابنته.

وفي جو من البهجة والفرح، شاركت الفنانة فيفي عبده النجم المصري فرحته وانتشر العديد من المقاطع وهي ترقص بفستانها الموف الضخم الذي ارتدته في ختام مهرجان القاهرة السينمائي وأثار جدلاً كبيراً، وتفاعلت مع المطرب حكيم ورقصت معه وكذلك حرصت على التواجد بجانب والد العروس.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل الزفاف منهم: أحمد السقا، خالد زكي، أحمد آدم، المخرج رامي عادل إمام، هاني رمزي وحرمه، دينا فؤاد، وفاء عامر، ولقاء سويدان، ونسرين أمين، منة فضالي، وغيرهم من أصدقاء العروسين ممن شاركوهما وصلات الرقص على أغاني النجمين حكيم وإيهاب توفيق.

