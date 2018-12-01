إعلامية سعودية تهاجم رانيا يوسف بسبب فستانها.. ما فعلته جريمة

كتب امير فتحي في السبت 1 دجنبر 2018 05:05 مساءً -

هاجمت الإعلامية السعودية سهى الوعل، الفنانة رانيا يوسف، بعد إطلالتها المثيرة للجدل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40، والذي أقيم أول أمس الخميس، بدار الأوبرا المصرية، مطالبة بإحالتها للتحقيق بتهمة “انتهاك الآداب العامة والأخلاق”.

وغردت “الوعل” عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلة: “ما فعلته رانيا يوسف على سجادة حفل ختام مهرجان القاهرة_السينمائي الدولي ليس إثارة للجدل، بل جريمة يُطلق عليها “انتهاك الآداب العامة والأخلاق” وعليه يجب أن تُحال هي ومن سمح لها بالمرور بهذا الشكل للتحقيق… أعتذر على “دناءة” الصور..”.

وتصدر اسم رانيا يوسف قائمة الموضوعات الأكثر رواجًا على “تويتر” بسبب فستانها في حفل ختام المهرجان.وارتدت رانيا يوسف في الحفل فستانًا طويلا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، ويتكون من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه “المايوه”.