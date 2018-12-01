كتب امير فتحي في السبت 1 دجنبر 2018 05:05 مساءً -

وجد الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، نفسه في موقف محرج، الجمعة، بعدما ظل وحيدا على المنصة بسبب سوء تفاهم مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.



وبحسب ما نقلت “رويترز”، وجد ماكري نفسه وحيدا على المنصة بعدما ابتعد ترامب خلال مناسبة لالتقاط الصور.

وظهر الزعيمان وهما يتصافحان أمام المصورين قبل أن يغادر ترامب المنصة، فيما يحاول ماكري التواصل معه.

ويبدو أن الرئيس الأرجنتيني كان يريد أن يبقى ترامب على المنصة في انتظار زعماء العالم الآخرين لالتقاط “صورة جماعية” رسمية لزعماء الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ترامب يضع الرئيس الأرجنتيني في موقف محرج على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .