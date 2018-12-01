نقابة الممثلين تصدر بيانا بشأن فستان رانيا يوسف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، حالة جدل واسعة بعد مشاركتها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، بسبب فستانها الفاضح، وأصدرت نقابة المهن التمثيلة برئاسة الفنان المصري أشرف زكي، بيانًا علقت فيه على الأزمة.

البيان جاء فيه: «عبر الكثير من المهتمين بالشأن الثقافي والفني عن انزعاجهم الشديد لما لاحظوه أثناء حفلي افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي نعتبره جميعًا من أهم الفعاليات الدولية التي تمس صورة الفن المصري والعربي أمام العالم في مواجهة ثقافة التطرف والإرهاب».

وأضاف: «أن المظهر الذي بدت عليه بعض ضيفات المهرجان لا يتوافق مع تقاليد المجتمع وقيمه وطبائعه الأخلاقية، الأمر الذي أساء لدور المهرجان والنقابة المسئولة عن سلوك أعضائها».

وتابع: «ورغم إيماننا بحرية الفنان الشخصية إيمانا مطلقا، فإننا نهيب بإدراك مسئوليتهم العامة تجاه جماهير تقدر فنهم، ولذلك سوف تقوم النقابة بالتحقيق مع من تراه تجاوز في حق المجتمع، وسيلقى الجزاء المناسب، حتى تضمن عدم تكرار ذلك بالتنسيق مع الإدارة العليا للمهرجانات واتحاد النقابات الفنية».