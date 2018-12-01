ايشواريا راي.. جمال لا يقاوم في كل المراحل العمرية.. صور

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

رغم أن النجمة الهندية ايشواريا راي Aishwarya Rai Bachchan واحدة من أكثر الفنانات اللاتي يحيطن حياتهن الخاصة بسياج كبير من السرية، رغم ظهور عائلي بسيط من آن لآخر، لكن ملازمة الباباراتزي لها اتى بحصيلة كبيرة من الصور قد لا تكون رأيتها من قبل.

تتجلى فصول هذا التكتم الشديد، في عدد من المواقف، منها تحذيرات متتابعة ومتكررة من “حماها” النجم الكبير أميتاب باتشان لمصوري الصحف، بالتوقف عن مطارة زوجة ابنه وحفيدته، بالإضافة إلى تلك اللغة التي يتحدث بها ابهيشيك باتشان نفسه كلما تعلق الأمر بزوجته!

لكن الجديد في الأمر، أنه بعد سنوات من الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت آيشواريا راي لأول مرة على Instagram، بصورة مكونة من 9 أفراد تضم صورة لنفسها تحمل فيها ابنتها اراديا Aaradhya، ثم شاركت ممثلة “Ae Dil Hai Mushkil” في وقت لاحق العديد من الصور من كان عام 2018.

الآن تعاود ايشواريا Aishwarya مشاركة صورًا من أيام دراستها، تُظهرها وسط زملائها في الفصل، بعض الطلاب يجلسون بينما يقف الآخرون في صالة ألعاب.

ولدت ايشواريا عام 1973 وتنحدر من مانجالور في كارناتاكا. والتحقت بمدرسة أريا فيديا ماندير الثانوية بعد أن انتقلت عائلتها إلى مومباي. وفي وقت لاحق، حضرت كلية جاي هند قبل أن تخطو إلى العمل بعروض الازياء.

في صور ايشواريا أدناه، يمكنكم مشاهدة إطلالات ملكة جمال العالم السابقة المنوعة من ناحية الماكياج والتسريحات والأزياء في مختلف المناسبات.