سميرة سعيد كما لم يرها أحد من قبل – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــــرد: شاركت الديفا سميرة سعيد الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة لرسمة وصلتها من فنان تشكيلي أبدع برسم ملامحها.

وحققت الصورة رواجًا واسعًا كما حصدت على عدد كبير من التعليقات، فأثنى محبو سميرة سعيد على موهبته خاصةً أن الرسمة بدت كما لو أنها صورة حقيقية للديفا.

الجدير ذكره أن سميرة سعيد تعيش نجاح “سوبرمان” حتى يومنا هذا، حيث تحافظ الأغنية على المراتب الأولى في سباقات الأغاني العربية منذ طرحها في موسم الصيف المنصرم.