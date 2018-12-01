اعرف رد "مى حلمى" على متابع عبر تويتر سألها عن علاقتها بمحمد رشاد

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - مزحت مى حلمى، مذيعة الراديو، مع متابع لها عبر تويتر، سألها عن علاقتها بالفنان الشاب محمد رشاد، البداية كانت بسؤال من أحد متابعيها عبر تويتر، :" مي هو مفيش أخبار عنك انتى و محمد رشاد؟"، فردت مى بخفة ظل : "احترت معاكم أدارى على شمعتى ولا اجيبكم تهفوها معايا".

وكانت قد ألغت مى حلمى، ومحمد رشاد، حفل زفافهما، قبل ساعات من حضور المعازيم، فى الموعد المقرر له، لخلافات عائلية، وذلك نهاية شهر أكتوبر الماضى، وثارت أزمة حول هذا الأمر، وتناولت مواقع التواصل الاجتماعى هذا الحدث بصورة موسعة جدًا، حتى أصبح على قمة الترند فى مصر لعدة أيام متتالية.