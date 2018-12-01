باسم مغنية في "ستار بدقيقة": نانسي عجرم تمثل أفضل من اليسا وهكذا أمتص غضبي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 دجنبر 2018 04:18 مساءً - أكد الفنان اللبناني باسم مغنية خلال حلقة "ستار بدقيقة" أنه شخص لديه وسواس كبير بكل ما يتعلق بالنظافة. كما كشف أن دوره في مسلسل "تانغو" لم يكن أهم أدواره. كيف يمتص باسم غضبه وما هي نصائح زوجته له فيما خص تناوله للطعام كونها خبيرة تغذية تابعوا هذا الفيديو
كما أجاب باسم حين سألناه إن كان دوره في مسلسل "تانغو" أقوى أدواره فأجاب: "لا دوري في "ثورة الفلاحين" أقوى.
تظهر وكأنك شخص هادىء للناس ماذا تفعل عندما تغضب؟
الآن بت أظهر وكأني شخص هادىء وأمتص غضبي.
كيف تمتص الغضب؟
باستخدام عقلي.
هل تندم على مرحلة الغناء؟
لا أندم وتجربة أحب أن أعيدها.
كم يبلغ عمرك؟
43
بين اليسا ونانسي عجرم من تختار لتخرج لها فيديو كليب؟
نانسي عجرم.
لماذا؟
لأنها تمثل بشكل أفضل.
بعد "تانغو" هل زاد اجرك؟
لا أفكر بهذه الطريقة كلّه حسب الظروف.
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