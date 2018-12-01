كتب امير فتحي في السبت 1 دجنبر 2018 03:47 مساءً -

شاهد: حراس وزير إيراني يهددون امرأة أحوازية حرة بالقتل واجهت امرأة إيرانية من منطقة الاحواز أحد الوزراء خلال جولة له بالمنطقة ذات الطابع العربي لتؤكد عدم وجود الخدمات الاساسية للمواطنين.



وفي فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية تظهر المرأة وهي تعترض طريق الوزير لتحدثه عن تهميش الحكومة لسكان الاحواز، مما اثار غضب احد الحراس الشخصيين للوزير، فأخذ بتهديد تلك المرأة باشارة الذبح حتى تفسح الطريق للوزير.

ونال الفيديو استحسان الاف من متابعيه على تويتر، ووصفوا المرأة الاحوازية بأنها حرة وشجاعة.

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