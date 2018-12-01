- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في السبت 1 دجنبر 2018 03:47 مساءً -
تعدّ الحياة الخاصة للممثل حسين فهمي مثيرة للجدل، نظرا لجيزاته الكثيرة التي بلغ عددها 6، ويبدو ان فهمي لا يفكر بالارتباط حاليا خصوصا وان الكاميرات كانت قد رصدته بمفرده على السجادة الحمراء في المهرجانات.
وكان قد اجاب عن سؤال عما اذا كان لديه نيّة الزواج مرة جديدة، قائلا: “الزواج أخذني محاكم كتيرة أوي. كل شوية أروح محكمة، تعبت”.
الجدير ذكره ان حسين فهمي يصور حاليا مسلسل “خط ساخن” الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، كما ينتظر عرض مسلسل “السر”.
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهدوا.. هل يفكر حسين فهمي بالزواج للمرة السابعة؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .