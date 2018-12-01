كتب امير فتحي في السبت 1 دجنبر 2018 03:47 مساءً -

شاهدوا.. ابنة هيفاء وهبي تنشر صور لها من طفولتها لتأكيد تشابه ملامحها مع والدها

فاجأت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي متابعيها على موقع انستجرام بنشر مجموعة من الصور من فترة طفولتها، حرصت من خلالها على تأكيد التشابه بين ملامحها وأبيها ناصر فياض.

وعلى الرغم من تاكيد كثير من معارف زينب والمقربين منها وكذلك متابعيها على الشبه بينها ووالدتها هيفاء وهبي الا انها علقت على الصور التي نشرتها عبر خاصية ستوري بالقول “أنا بنت الفياض معكن حق قلباً وقالباً”، وتابعت زينب: ” “مش معقول شو بشبه بابا الله يحميه.. إذا شفتوا ما راح تصدقوا”.

وأردفت:”شكراً لانك تحميني دائماً.. شكراً لأنك تبعدني عن الشر وأبعدتني عن الأذى.. شكراً لأنك قدوتي”.

وأضافت: “كل لحظة ويوم عم تعطي بناتي أضعاف الحب اللي ربيتني عليه أنا بموت فيك يا قلبي.. بابا”.