كتب امير فتحي في السبت 1 دجنبر 2018 03:47 مساءً -

شاهدوا.. فرح الهادي تتعرض لموقف محرج خلال استعراضها فستان زفاف في عرض أزياء “فاشن شو”

تعرضت الفنانة فرح الهادي لموقف محرج خلال مشاركتها في عرض أزياء “فاشن شو”، حيث أنها فاجأت الحضور بظهورها واستعراضها لفستان زفاف أنيق، كما أطل معها زوجها الفنان عقيل الرئيسي على المنصة.

فرح الهادي كشفت بعد عرض الأزياء الذي شاركت فيه أنها تعرضت لموقف مؤسف للغاية وهي على المنصة، حيث أنها شعرت أن حذائها تمزق ولكنها وجدت أنه في الإمكان مواصلة السير به وعرض الفستان، ولكن الصدمة وقعت عندما انكسر الكعب تماماً.

وأضافت فرح الهادي أنها صدمت من انكسار الكعب تماماً، ولكنها حمدت الله أن الموقف مر بسلام، لتمزح مع متابعيها على سناب شات حول رأيهم الشخصي بخصوص عملها كعارضة أزياء.

وكانت فرح الهادي مفاجأة عرض الأزياء، حيث أطلت بفستان زفاف منفوش لامع أثار إعجاب الحضور بشدة، وأكملت إطلالتها بارتداء تاج عالِ جعلها تبدو كملكة، كما شاركها في العرض زوجها عقيل الرئيسي الذي ظهر على المنصة وأمسك بيديها واستعرضا معاً إطلالة العروس.

ومن جهة أخرى، تعرض فرح الهادي بشكل دوري تفاصيل الترتيبات التي تجريها في منزلها الجديد، وما تنوي فعله في الديكور وذلك من خلال حسابها على سناب شات.