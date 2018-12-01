شاهدوا.. إيفانكا ترامب بإطلالة ساحرة خلال قمة العشرين بصحبة زوجها

كتب امير فتحي في السبت 1 دجنبر 2018 03:47 مساءً -

إيفانكا ترامب خلال قمة العشرين لفتت إيفانكا ابنة رئيس أمريكا دونالد ترامب الأنظار بأناقتها الساحرة لدى وصولها بصحبة زوجها جاريد كوشنير لقمة “G20” للدول الصناعية الكبرى المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وارتدت إيفانكا البالغة من العمر 37 عاما، فستانا أسود عليه نقوشات بيضاء، واعتمدت في إطلالتها على حقيبة يد وحذاء أبيض من الجلد.

وفي وقت لاحق، ارتدت إيفانكا بلوزة وبنطلون من اللون الأبيض، واعتمدت حقيبة يد صغيرة وحذاءا أسود، وذلك خلال استقبالها مع زوجها من قبل الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري وزوجته جوليانا عواضة لدى وصولهما إلى مسرح كولون لحضور حفل في بوينس آيرس.



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