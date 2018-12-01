بائع فول وتين.. شاهدوا وظائف عمل بها عمرو سعد قبل الشهرة

كتب امير فتحي في السبت 1 دجنبر 2018 03:47 مساءً -

تحدّث الممثل المصري ​عمرو سعد​ عن والده الراحل، مشيرا إلى أنه كان يزرع بداخله فكرة الاعتماد على النفس منذ الطفولة، في الوقت الذي كانت الإمكانيات المادية لا تساعده على شراء ألعاب مثل أصدقائه.

وقال عمرو سعد: “كنت أعمل بعمر 8 سنوات وقررت العمل كبائع فول مع رجل لديه عربة خشبية مخصّصة لبيع الفول، وذلك خلال فترة الإجازات المدرسية وأنا في المرحلة الثالثة الابتدائية، وهو ما كان يزعج والدتي ولكن والدي شجعني على ذلك، مع مراعاة عدم إهمال الدراسة والاستمرار فيها بشكل جيّد”.

وتابع عمرو سعد خلال إحدى المقابلات التلفزيونية قائلا: “اعتدت العمل منذ الصغر وحتى في مرحلة الثانوية، فكنت أعمل بمهنة بسيطة جدا كعامل لنقل الخشب للورش لإحدى الشركات الخاصة بالمقاولات”.

وأضاف: “لا أخجل من مهنة عملت بها وكنت فخور بذلك فكنت عامل بسيط تارة وتارة أخرى عملت كمهندس ديكور لأنني تخرجت من كلية فنون تطبيقية، وكنت أعامل جميع العاملين بتواضع ومن دون تكبر”.

وذكر عمرو سعد أنه خلال طفولته كان يعشق التين الشوكي، فنصحه أحد أصدقائه ان يشتري كمية كبيرة من منطقة أبو زعبل نظرا لأنه رخيص الثمن هناك واثناء عودتهم قررا بيع التين للناس في الشارع وحصل على 4 أضعاف ثمن ما اشتروه.