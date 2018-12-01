كتب امير فتحي في السبت 1 دجنبر 2018 03:47 مساءً -

ما الذي سيتناوله قادة مجموعة العشرين.. طاهي القمة يكشف القائمة الكاملة!

تذوّق قادة مجموعة دول العشرين خلال قمتهم في بوينس أيرس هذا الأسبوع قائمة من الأطعمة الأرجنتينية التقليدية تتنوع بين شرائح اللحم البقري ولحم الضأن وشطائر النقانق.

وبين جلسات لمناقشة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي وتغير المناخ ستتاح لزعماء المجموعة خلال القمة التي تستمر يومي الجمعة والسبت فرصة تذوق الأطباق الأرجنتينية الغنية باللحوم، بحسب رويترز.

وفي وقت تعزز فيه الأرجنتين صادراتها من اللحوم للصين والولايات المتحدة تأمل أن تكون قائمة الطعام في قمة العشرين فرصة لعرض ما لذ وطاب من الأطعمة التي تشتهر بها.

ويفتخر كثير من الأرجنتينيين بأطباق شرائح اللحم الكبيرة التي تأتي من ماشية تغذت على العشب في سهول البلاد الخضراء وعادة ما يدخل النبيذ الأحمر في إعدادها.

يقول تومي بيرلبرجر الطاهي الذي يملك الشركة التي ستقدم الطعام في القمة:

الهدف من قائمة الطعام هو إظهار المذاق المميز للمطبخ الأرجنتيني والمنتجات الموسمية والأطعمة التي تمثلنا كبلد.

وأضاف أنه خلال مأدبة الغداء يوم الجمعة يتناول القادة شرائح لحم (الريب آي) الخالية من العظم. وبالنسبة للحلوى سيتناولون كعك الفاكهة المضاف إليه آيس كريم جوز الهند واللبن المكثف بالكراميل.

وعلى مأدبة العشاء التي ستقدم في مسرح تياترو كولون الشهير سيكون هناك السلطعون الملك (الكابوريا) الذي تشتهر بها منطقة باتاجونيا في جنوب الأرجنتين. وقال بيرلبرجر إنه خلال عشاء يوم السبت سيكون لحم الضأن القادم من باتاجونيا هو الطبق الرئيسي.

لكن نجم قائمة طعام القمة سيكون التشوريبان وهو عبارة عن شطائر نقانق لحم الخنزير الحارة المشوية على الفحم التي تقدم ضمن المقبلات.

وقال بيرلبرجر: “سيسعدني أن يحب الرؤساء طعامنا. ربما تشتري بلدانهم ذات يوم بعض منتجاتنا”.