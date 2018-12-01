كارينا كابور ساحرة في أحدث جلسة تصوير.. صور

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

لا تخفق النجمة كارينا كابور أبدًا في إلهام معجبيها بمظهرها الأنيق وسحرها، وعندما يتعلق الأمر بالملابس التقليدية والفساتين اللامعة لكن البسيطة، لا يوجد أحد يستطيع أن يجاريها فيما تستطيع هي أن تذهب إليه.

كارينا، ظهرت في أحدث جلسة تصوير خاصة نشرتها مديرة أعمالها وصديقتها بونام دامانيا على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، كانت ترتدي فيها ساري “منقط” أو كما يقال عنه ” polka dot “، من مجموعة أزياء “ماسابا جوبتا”.

الممثلة التي شوهد في العمل السينمائي الكبير Veere Di Wedding إلى جانب مجموعة الممثلات شيخا تالسنا Shikha Talsania، وسونام كابور Sonam Kapoor وسوارا بهاسكار Swara Bhaskar، ما زالت تتألق في إطلالات متنوعة ، وتواصل الاحتفالات بـ”عيد الأنوار” المقدس لدى الهندوس.

يذكر أن أخر أعمال كارينا كانت بعدد من الأفلام التجارية الناجحة هذا العام، منها فيلم “هدية من الطبيعة”، إلى جانب مسلسل الفانتازيا والغموض “ناجين”، كما تشارك ببطولة فيلم الكوميديا والرومانسية “أخبار سعيدة” والمقرر طرحه تجاريًا بشهر يوليو من العام المقبل.