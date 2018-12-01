هنا الزاهد وخطيبها في زيارة لجمعية «أهل مصر» الخيرية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قامت الفنانة هنا الزاهد وخطيبها الممثل أحمد فهمي، بزيارة لجمعية «أهل مصر» الخيرية والخاصة برعاية المصابين بالحروق.

أحمد فهمي، نشر صور الزيارة عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، وعلق عليها قائلة: «ادعموا جمعية أهل مصر.. كان يومًا كله طاقة إيجابية»، وحصدت الصور على العديد من التعليقات التي أثنت على عملهما خاصة انه يحض على فعل الخير وتمنت لها حياة سعيدة خاصة.

من جهتها، نشرت هنا مجموعة من الصور العفوية أيضًا والتي حرصت على التقاطها مع مراهقات تشوه وجههن بسبب الحروق، وأكدت أنها أمضت يومًا مميزًا مع مجموعة من الأشخاص الطيبين والرائعين من الداخل والخارج.

وكان الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد، قد احتفلا بخطوبتهما في شهر أغسطس الماضي في حفل حضره والدة هنا شيرين المنزلاوي وطليقها الفنان طلعت زكريا وشقيقة هنا، وكذلك الفنان كريم فهمي شقيق الفنان أحمد فهمي، كما حضر والد العريس.

الفنانة المصرية اختارت لحفل خطوبتها فستان أبيض بسيط يكشف عن جمالها الخلاب، بينما اختارت ماكياج بسيط وتسريحة شعر ناعمة.

أحمد فهمي، سبق وارتبط بمنة حسين فهمي،كما سبق له الزواج من شهد رمزي شقيقة الفنان شريف رمزي، بينما لم يسبق لهنا الارتباط.