أول ظهور لكيفانج تاتليتوج بعد عرض أولى حلقات مسلسله الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» لأول مرة منذ عرض أولى حلقات مسلسله الجديد «الاصطدام» مع المخرج اولوش بيراقدار.

مهند وأولوش كانا في استراحة من التصوير، وقررا تناول الغداء في أحد مطاعم منطقة اصمالي مسجد، حيث نجحت عدسات الباباراتزي في رصدهما، واستغل الصحفيون الفرصة، وسألوا النجم الوسيم عن ردود الفعل بعد عرض أولى حلقات المسلسل.

النجم الوسيم اعرب عن سعادته بعرض العمل، ووصف التعليقات التي وصلته على الحلقة الأولى بالجميلة، متمنياً أن يكون عند حسن ظن جمهوره.

يُذكر أن كيفانج تاتليتوج يشارك في بطولة «الاصطدام» أمام النجمة التركية إلتشين سانجو، وهو العمل الذي عاد به للشاشة بعد مسلسل «الجرئ والجميلة» الذي شارك في بطولته أمام توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس».

من ناحية أخرى، ينتظر كيفانج تاتليتوج عرض فيلمه الجديد «الأعمال المنظمة 2» للمخرج التركي يلماز اردوغان، وقد عُرض الموسم الأول منه عام 2005، حيث كان فيلم «هيا يا ابني» آخر أفلام كيفانج في دور العرض السينمائي.