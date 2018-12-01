أنوشكا شارما تحتفل بعيد زواجها الأول في أستراليا

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

قال تقرير لصحيفة DNA إن الفنانة الهندية أنوشكا شارما Anushka Sharma من المقرر أن تحتفل بعيد زواجها من لاعب الكريكيت المعروف فيرات كولي Virat Kohli في 11 ديسمبر، في شهر عسل جديد وسط ربوع استراليا.

وأفادت تقارير أن الممثلة البالغة من العمر 32 عاما ستأخذ استراحة من أعمال الترويج لفيلم “زيرو” وتنضم إلى فيرات كولي في أستراليا الشهر المقبل، حيث يقود منتخب الهند ضد أستراليا، في 6 ديسمبر.

بعد رحلتها إلى أستراليا، ستعود أنوشكا إلى الهند للانضمام إلى التسويق للفيلم الذي مثلته مع شاروخان وكاترينا كايف، المقرر إطلاقه في 21 ديسمبر، نقلًا عن DNA.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن النجمة الهندية نجحت في المشاركة بحفلات الترويج المحمومة لـ”زيرو” طوال الشهر، حيث يخطط شاروخان لحملة ترويجية واسعة مع أنوشكا حتى نهاية نوفمبر”.

وبعيدًا عن الالتزامات المهنية، وفي وقت سابق من هذا الشهر، احتفل لاعب الكريكيت بعيد ميلاده الثلاثين مع أنوشكا، التي هنئته بتغريدة رقيقة على حسابها بتويتر.

في العام الماضي، كان فيرات كولي وأنوشكا شارما قد عقد قرانهما في منطقة توسكانا الإيطالية في وجود أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.