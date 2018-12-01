شاهد الأمير هاري في السيرك بدولة زامبيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استمتع الأمير البريطاني هاري، حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، بمشاهدة المهرجين وهم فوق أعمدة خشبية والفنانين على منصة القفز، وذلك خلال زيارته لسيرك للشباب في زامبيا، تدعمه إحدى المؤسسات الخيرية التابعة للملكة.

ووفقا لوكالة أنباء “رويترز” فقد قضى الأمير هاري آخر يومين في زامبيا في زيارة قدامى المحاربين الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية في العاصمة لوساكا، قبل التوجه إلى سيرك زامبيا وهو مشروع يساعد الشباب في الحصول على مهارات وتعليم ووظائف.

وتم التقاط صور للأمير هاري وهو محاط بالمؤدين في السيرك الذي تموله مؤسسة “ذا كوينز كومنولث تراست” التابعة للملكة إليزابيث والتي تدعم شباب القادة في أنحاء العالم.

هاري - وهو رئيس المؤسسة - قال في كلمة ألقاها: جميع القصص التي سمعناها اليوم تعد تذكيرا قويا بالعمل العظيم الذي يجري هنا، وقد تحقق هذا كله بفضل الشباب أمثالكم الذين ضاعفوا من جهودهم ليتميزوا عن الآخرين.. أحيانا كثيرة يغفل الممولون والمستثمرون عما تفعلونه لأنهم لا يمكنهم العثور عليكم أو مشاهدة إنجازاتكم.. وقد أنشأنا مؤسسة “ذا كوينز كومنولث تراست” لتكون منصتكم.

هاري كثيرا ما يزور دول جنوب أفريقيا بسبب أعماله الخيرية ولقضاء عطلاته، وكان هاري وميجان قد زارا بوتسوانا معا.