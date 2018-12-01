زياد الرحباني في ضيافة شيرين عبدالوهاب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، متابعيها عبر ضفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بفيديو لزيارة الموسيقار اللبناني زياد الرحباني لمنزلها.

الرحباني، قام بالعزف على البيانو أغنية «كيفك أنت»، لوالدته الفنانة اللبنانية فيروز، وشاركته شيرين في الغناء، وإلى جانب البيانو تضع شيرين بورترية للفنانة فيروز.

شيرين، علقت على الفيديو قائلة: «أخدتنا على لبنان وجمالها وعظمة السيدة فيروز.. نورتني يا أستاذ زياد وكبرت أوي بزيارتك ليا ونورت مصر».

من ناحية أخرى، أحيا زياد الرحباني، حفلًا موسيقيًا ضخمًا على مسرح مركز المنارة بالقاهرة الجديدة، ويعد الحفل بمثابة عودة الرّحباني لجمهوره بعد غياب استمر 5 سنوات عن إحياء الحفلات في مصر.

وقدم خلال الحفل العديد من الأعمال الغنائية والموسيقية التي تألق بها طوال مشواره الفني الذي أطلق في مطلع السبعينيات وحتى الآن.

كما يضع زيادالرحباني، اللمسات النهائية على أغنيتين جديدتين لوالدته الفنانة الكبيرة فيروز، وذلك استعدادًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب، طرحت مؤخرًا أغاني ألبومها الجديد«نساي»، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة منذ طرحه على “يوتيوب”، خاصة اغنية “نساي”، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب.