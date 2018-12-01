إليسا تحيي حفلا غنائيا لصالح مرضى سرطان الثدي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقامت كابيتال جروب بروبرتيز بمناسبة أول تجمع لما يقرب من 2500 عميل من عملائها حفلاً غنائياً علي مسرح البروج المكشوف بأولي مشروعات الشركة بمصر بشرق القاهرة، أحيته الفنانة اللبنانية إليسا.

وشهد الحفل حضور السيد المهندس/ أمجد حسنين الرئيس التنفيذي للتطوير والمشروعات بشركة كابيتال جروب بروبرتيز، السيد / أحمد فتح الله الرئيس التنفيذي للشئون الماليه والإدارية بشركة كابيتال جروب بروبرتيز، السيد المهندس / تامر شوقى رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية، وعدد من الإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة، بالإضافة إلي مايقرب من 2500عميل من مالكي الوحدات في أول تجمع لسكان البروج بمصر، حيث أكدوا جميعهم دعمهم التام لمرض سرطان الثدي والحث على ضرورة الاكتشاف المبكر لهذا المرض خاصه بعد ارتفاع نسبه الإصابة به خلال الفترة الاخيرة .

وانطلاقاً من إيمانها بأهمية دور المرأة في المجتمع التي تمثل نصف المجتمع وتؤثر بشكل كبير وواضح في تنميته، وبالتزامن مع احتفالات عام زايد الخير واليوم الوطني الاماراتي، أعلنت كابيتال جروب بروبرتيز دعمها لمرضي سرطان الثدي بمصر بالتعاون مع مستشفي بهيه الخيرية.

وبهذه المناسبه، أكد المهندس / وليد الهندي الرئيس التنفيذى لشركة إمكان و كابيتال جروب بروبرتيز، علي اهتمام الشركة بالتوعيه الثقافية والتي تتمثل في افتتاح مسرح البروج المكشوف ليكون أول ملتقي للمبدعين والمثقفين في منطقة شرق القاهرة.

وأضاف قائلاً: “إن كابيتال جروب بروبرتيز تولي دعم المرأة المصرية أهمية خاصة من خلال التعاون مع مستشفي بهيه لنشر الوعي بخطورة المرض وعلاجه.”

وبالتزامن مع الاحتفال بعام زايد الخير واليوم الوطني الاماراتي، أعلنت كابيتال جروب عن مفاجأة لعملائها، تمثلت في عرض جديد يقوم من خلاله العملاء بدفع 10% من قيمة الوحدة كمقدم وتقسيط باقي مبلغ الوحدة على 10سنوات.

ومن جانبه، صرح المهندس / تامر شوقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة بهية عن سعادته الكبيرة بالتعاون المشترك بين بهية وشركة كابيتال جروب بروبرتيز.

وأضاف قائلاً: “أن مؤسسة بهية لها دوراً جوهرياً فى رفع معدلات التوعية بمرض سرطان الثدي إذ تجوب جميع أنحاء مصر لعقد ندواتها، و أنه يرحب بهذا الدعّم والذي يعد انطلاقة لتعاون موسع ما بين المؤسسة وشركة كابيتال جروب بروبرتيز لزيادة نشر الوعي للأكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي “.

ومن جانبها، أعربت إليسا عن سعادتها لإستضافة شركة كابيتال جروب بروبرتيز حفلها على مسرح البروج بمشروع الشركة بشرق القاهرة قائلة: “أود أن أشكر شركة كابيتال جروب بروبرتيز على إستضافتها ودعوتها لي لهذا الحفل الرائع للغناء على مسرح البروج، والمقام بأولى مشروعات الشركة ببلدى الثانى مصر الحبيبة، وكذلك أشكرهم على تقديم الدعم لمرضى سرطان الثدى بمصر بالتزامن مع عام زايد الخير، شكرا كابيتال جروب بروبرتيز واتمنى لكم مزيداً من التوفيق.”

تجدر الاشارة أن شركة كابيتال جروب للتطوير العقاري تأسست عام 2015 لتلبية احتياجات السوق العقاري المصري وخلق مجتمعات متكاملة ومستدامة في مصر، وتجمع كابيتال جروب التي تقدم معايير جديدة لتطوير العقارات في مصر بين التطورات العالمية في مجال التطوير العقاري، وفريق عمل من المهندسين والمعماريين والمخططين ومديري المشاريع والخبراء التجاريين والماليين على درجة عالية من الكفاءة والمهنية. وذلك بساقية الصاوى على طريق الاسمعليه الصحراوى