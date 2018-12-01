أنغام تشعل حفلها على مسرح «الماركية» بالقاهرة الجديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلها الغنائي الكبير الذي أقيم على مسرح “الماركيه” بالقاهرة الجديدة، والذي حمل لافتة كامل العدد، حيث بيعت كل تذاكره قبل انطلاقه.

الفنانة المصرية قدمت خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها، حيث بدأت الحفل بأغنية “سيدي وصالك” ثم توالت الأغنيات على مدار ساعتين ونصف من التفاعل الكبير بينها وبين الجمهور في سهرة فنية راقية.

وكان من بين الأغاني التي قدمتها أنغام في الحفل: “بخاف أفرح، بين البينين، ولو أعيش معاك”، وقاد الفرقة الموسيقار هاني فرحات.

وتألقت الفنانة المصرية خلال الحفل بفستان أسود طويل مزين بنقوش ذهبية، عاري الكتفين والذراعين، وتركت شعرها القصير منسدلا في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج هادئ أضفى عليها المزيد من الجمال.

وكانت أنغام قد أحيت مؤخرا حفل غنائي كبير على مسرح البروج بساقية عبدالمنعم الصاوي الجديدة، بعد شهر من تأجيله حيث كان مقررًا إقامته في 19 أكتوبر الماضي، وذلك حدادًا على رحيل شقيقتها الفنانة غنوة محمد.

المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي، حرص على تقديم فقرة انغام، والأوركسترا المصاحبة لها بقيادة المايسترو هاني فرحات، كما قدم واجب العزاء لها في وفاة شقيقتها قائلًا: «ستظل هذه العائلة مصدرًا للفن».