ألبوم شيرين يواصل نجاحه وهذه الأغاني تتصدّر نسب المشاهدة

متابعة الخليج 365: تعيش النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب نجاح ألبومها الجديد “نسّاي” الذي طرحته مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وتحقق أغاني الألبوم نسب مشاهدة مرفعة عبر قناة شيرين عبد الوهاب الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات، وقد احتلت أغنية “كدابين” المرتبة الأولى بين أغنيات العمل بـ13 مليون مشاهدة.

وجاءت أغنية “تاج راسك” في المرتبة الثانية بـ10 مليون مشاهدة وأغنية “حبه جنّة” في المرتبة الثالثة بـ7 مليون مشاهدة.

أغنية “كدابين” التي تصدّرت نسب مشاهدة ألبوم “نسّاي” هي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان خالد عز وتوزيع توما.

الجدير ذكره أن ألبوم “نسّاي”يتضمن 12 أغنية وهي، “نسّاي”، “بحبك من زمان”، “يا بياعين الصبر”، “ضعفي”، “حبّه جنّة”، “الوتر الحساس”، “كلام عينيه”، “يا ريت – حاجات”، “زمان”، “الكدابين”، ”طيب وجدع” و ”تاج راسك”.

لمشاهدة فيديو أغنية “كدابين”:

لمشاهدة فيديو أغنية “تاج راسك”:

لمشاهدة فيديو أغنية “حبه جّنة”: