راغب علامة أعلن اسم الفائز بمسابقة كليبه الجديد، من هو سعيد الحظ؟

Dec 01, 2018
اعلن السوبرستار راغب علامة عن اسم الفائز في المسابقة التي اطلقها منذ اسابيع حول تقديم فكرة لتصوبر اغنيته الجديدة “ردّلي كلماتي” على طريقة الفيديو كليب في اليونان.
وكشف السوبرستار ان “غراسيا كرم” هي التي فازت بالمسابقة من خلال تقديم فكرة كليب “ردّلي كلماتي” كلمات الشاعر طوني أبي كرم، وألحان محمود عيد، استديو الموزّع ناصر الأسعد في بيروت.
وأطل “علامة” من خلال فيديو مصوّر نشره على حسابه الرسمي عبر موقع انستغرام معلناً اسم الفائزة غراسيا كرم، كاشفاً انها سترافقه مع فريق العمل الى اليونان لمدة يومين خلال تصوير الكليب، اضافة الى فوزها بجائزة اخرى.
وكان السوبرستار قد طلب من متابعيه ومعجبيه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن يراسلوه بشأن تصوير فيديو كليب لأغنيته الجديدة “ردّلي كلماتي” وأن يتقدّموا بأفكارهم الخلاّقة كي يختار منها واحدة تعجبه ليصوّر بها كليبه القادم.
هذا وأحيا السوبر ستار مؤخراً بصفته سفيراً لمركز سرطان الأطفال في لبنان للعام ٢٠١٨ حفليْ العشاء السنويَيْن لصالح المركز في الإمارات العربيّة المتحدّة، الأوّل في الخامس عشر من تشرين الثاني الفائت في أوتيل روتانا بيتش في أبو ظبي، والثاني في الرابع والعشرين من تشرين الثاني الفائت في”أرماني أوتيل بافيون” في دبي.
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