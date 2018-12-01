شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ إيهاب يونس وجواد الشارى يقدمان سهرة إنشادية مغربية بالساقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتضن ساقية الصاوى سهرة إنشادية مصرية مغربية تجمع للمرة الأولى بين الشيخ إيهاب يونس والمبتهل المغربى جواد الشارى فى ثانى حفلاته الغنائية فى مصر، وذلك فى تمام السابعة مساء الخميس المقبل. إيهاب يونس، شيخ أزهرى ومبتهل ومنشد دينى، وهو حاليًا عضو فى مجلس إدارة نقابة الإنشاد الدينى، بدأ مشواره الإنشادى منذ الصغر، وتأثر بكبار المنشدين النقشبندى والهلباوى والفيومى وطوبار، وتخرج فى كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة بجامعة الأزهر، وعمل ببطانة الشيخ ممدوح عبد الجليل، حتى بدأ الاحتراف وأسس فرقته الخاصة منذ 10 سنوات، وعُرف مؤخرًا بمشاركته الناجحة فى جولة حفلات الفرقة الألمانية ذات الأصول المصرية كايرو ستيبس فى مصر وأنحاء أوروبا، فى حين يخوض الشيخ جواد الشارى تجربة اقتحام السوق المصرية للمرة الاولى بانطلاقه فى سلسلة حفلات إنشادية، بدأها من الحسين ويكملها بالساقية.

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