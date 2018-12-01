شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يعلن عن صاحبة فكرة الكليب الجديد لأغنية "ردلى كلماتى" ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر المطرب اللبنانى راغب علامة، من أول المطربين اللذين ظهروا من خلال فيديو كليب بشكل جديد، وحتى لا يتوقف راغب عن تقديم الجديد طوال الوقت، أعلن عن مسابقة لاختيار فكرة لتصوير فيديو كليب لأغنيته الجديدة "ردّلى كلماتى"، وبالفعل ظهر راغب في فيديو قصير أعلن أنه تم اختيار فكرة للتصوير، وأن صاحب الفكرة سيحصل على مكافأة مالية، كما أنه سيحضر تصوير الكليب فى اليونان، وهى فتاة تدعى gracias karam.

وكان راغب علامة، قد طلب من متابعيه ومعجبيه أن يراسلوه بشأن تصوير فيديو كليب لأغنيته الجديدة "ردّلي كلماتي"، وقال علامة لجمهوره في الفيديو الذي نشره "أحببتُ هذه المرّة أن أختار فكرة أنتم من يقرّرها للكليب الجديد"، وطلب السوبر ستار من متابعيه، وتحديداً المبدعين منهم، أن يتقدّموا بأفكارهم الخلاّقة كي يختار منها واحدة تعجبه ليصوّر بها كليبه القادم "ردّلي كلماتي".