شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يسيطر على السوشيال ميديا ويتصدر الترند.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زفاف ابنته شروق ودخوله فى وصلة هزار مع صديقه الفنان نبيل الحلفاوى، بسبب الأهلى والزمالك، جعل الفنان صلاح عبد الله حديث وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا وتصدر قوائم الترند فى مصر.

أمس الأول، احتفل الفنان الكبير بزفاف ابنته شروق، على رجل الأعمال عمرو فتحى أباظة، داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور عدد كبير من الفنانين منهم الفن تامر حسنى، أحمد السقا، خالد زكى، أحمد آدم، رامى عادل إمام، محمد عادل إمام، فتحى عبد الوهاب، فيفى عبده، أحمد فهمى، هنا الزاهد، لقاء سويدان، سهر الصايغ، وهبة مجدى ونجوم مسرح مصر على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد أنور وبسيط.



فرح شروق صلاح عبد الله

أما السبب الثانى لظهور الفنان صلاح عبد الله فى قائمة الترند، هو هزاره مع صديقه الفنان نبيل الحلفاوى، بعد هزيمة الأهلى الأخيرة أمام المقاولون العرب، نشر عبد الله المعروف بانتمائه للزمالك، صورة له من مسلسل "ريا وسكينة" مكتوب عليها "تصدق يا بلبل.. هتصدق إن شاء الله.. المقاولون طلع هه قوى هه هه هههههههه"، وأصحبها بتعليق "بهزر مع حبيبى والله.. ماحدش يتدخل بينا لو سمحتم".



صلاح عبد الله

من جانبه تقبل النجم نبيل الحلفاوى "الهزار"، ليرد قائلا: "حقك يا أبو دنيا وما تفرطش فيه.. ما حدش عارف الفرصة دى هتتكرر تانى إمتى"، ويعاود صلاح عبد الله استكمال الهزار مع صديقه، قائلا: "ههههههه.. شوفوا رد حبيبى وأستاذى العسل الأهلاوى جداً المحترم جداً جداً، هكذا تكون الردود وهكذا يكون الهزار.. رد عميق ولذيذ ومقنع كمان ههههههه.. مقصودة للى عارفين نفسهم واللى لسانهم أطول منهم".