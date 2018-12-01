شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى أطفال السينما المصرية يختار فيروز أيقونة لدورته الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت إدارة ملتقى أطفال السينما المصرية الفنانة فيروز الطفلة المعجزة لتكون الدورة الثانية باسمها، وتكون هى أيقونة الملتقى لكونها أشهر طفلة ظهرت فى السينما المصرية والأكثر أعمالا ونجومية.

وسيكرم خلال فعاليات الملتقى اسم الراحلة بحضور أسرتها كما سيكرم عددا من الأطفال الذين ظهروا فى السينما وأمتعونا بأعمالهم الخالدة وسيبنطلق الملتقى يوم 26 ديسمبر ويستمر حتى يوم 30 ويقام برعاية وزارة الثقافة المصرية.



الطفلة المعجزة فيروز مع انور وجدي مكتشفها

ملتقى "أطفال السينما المصرية" تنظمه جمعية أبناء فنانى مصر للثقافة والفنون برئاسة المستشار ماضى الدقن نجل الفنان الكبير الراحل توفيق الدقن، والأمين العام للجمعية ميريت الحريرى ابنة الفنان الكبير الراحل عمر الحريرى وسكرتير عام الجمعية إيمان شوقى ابنة الفنان الراحل محمد شوقى والمستشار الفنى للملتقى، وعضو جمعية أبناء فنانى مصر المخرج السينمائى أشرف فايق نجل المخرج الكبير الراحل فايق إسماعيل.