فن ومشاهير

صور تنشر لأول مرة من حياة حسن يوسف وشمس البارودى

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شكرا لقرائتكم خبر عن صور تنشر لأول مرة من حياة حسن يوسف وشمس البارودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفرد ”الخليج 365” بنشر مجموعة من الصور العائلية الخاصة للفنان حسن يوسف وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى، حيث اختصا ”الخليج 365” بمجموعة صور لهما لم تنشر من قبل.

وقال الفنان حسن يوسف إن علاقته بزوجته شمس البارودى بدأت بخناقة عندما كانا يشتركان لأول مرة معا فى بطولة أحد الأفلام فتأخرت شمس عن التصوير، واتصل بها كونه بطل العمل ليسألها "اتأخرتى ليه يا شمس"، فانفعلت عليه قائلة "مين حضرتك، وأنت مالك أنا اللى يكلمنى ويسألنى المخرج أو المنتج"، ولم تذهب شمس البارودى للتصوير ولم تكمل الفيلم، ليلتقيا للمرة الثانية فى فيلم "حكاية 3 بنات"، وبعده فيلم "رحلة حب" الذى تم تصوير مشاهده فى سوريا، حيث تعيش عائلة شمس البارودى، وهناك بدأت قصة الحب بينهما وتقدم للزواج منها وتزوجا فى 8 فبراير 1972، واشتركا فى بطولة عدد كبير من الأفلام حتى قررت شمس البارودى الاعتزال نهائيا عام 1982، وتفرغت لعائلتها وعباداتها.

ومن خلال ألبوم الصور الذى ينفرد ”الخليج 365” بنشره للحياة الشخصية والعائلية لشمس البارودى وحسن يوسف تظهر صور حفل زفاف الحبيبان والتجمعات العائلية التى تحرص الأسرة عليها خلال المناسبات ومنها شهر رمضان ،حيث تحرص شمس البارودى على دعوة عائلتها وعائلة زوجها الفنان حسن يوسف للإفطار وتقوم بإعداد الطعام بنفسها، كما تظهر فى إحدى الصور ابنتهما ناريمان مع والديها أثناء حصولها على درجة الماجيستير فى لندن، حيث حصلت الابنة على شهادتى ماجيستير ودرجة دكتوراه من لندن، كما يظهر ابنهما الفنان عمر حسن يوسف خلال أحد حفلات تكريم والده، وعدد آخر من الصور للتجمعات العائلية لشمس وحسن يوسف.

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حسن وشمس فى حفل زفافهما

 

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مع العائلة فى حفل زفافهما
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خلال رحلة سفر

 

 

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بعد اعتزال شمس

 

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مع ابنته ناريمان
مع ابنته ناريمان

 

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مع ابنتهما ناريمان
مع ابنتهما ناريمان اثناء حصولها على أول ماجيستير من لندن

 

مع ابنه عمر
حسن يوسف مع ابنه عمر

 

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شمس البارودى مع شقيقاتها
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مع العائلة فى رمضان

 

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شمس البارودى معشقيقتها وابناءها
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شمس وحسن فى أحد التجمعات العائلية
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خلال احد التجمعات العائلية

 

 

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شكرا لقرائتكم خبر عن صور تنشر لأول مرة من حياة حسن يوسف وشمس البارودى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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