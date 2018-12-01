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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمود العسيلى يحيى حفل welcome party للطلبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار آلاف الطلاب من مختلف المراحل فى إحدى الجامعات الخاصة على النجم محمود العسيلى، لإحياء حفل الـ"welcome party" للطلبة الجدد.
وبمجرد صعود العسيلى على خشبة المسرح تعالت صيحات جميع الحاضرين، حيث قدم عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة بناء على رغباتهم، وأبرزها "فوقى"، و"خاينة"، و"يا ناس"، و"طبلة"، و"بعدتى ومبعدتيش"، و"أنا مش مضمون"، و"حتة تانية"، و"حلم بعيد"، و"تقدر"، و"تررم".
فى سياق آخر طرح العسيل، مؤخرا فيديو كليب لأغنيته الجديدة، "بيت جدتى" عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات"يوتيوب"، وحقق أكثر من مليون مشاهدة وذلك بعد طرحه بأيام قليلة.
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