شاهد… مونيكا بيلوتشي ويسرا في افتتاح مهرجان مراكش السينمائي

كتب امير فتحي في السبت 1 دجنبر 2018 12:47 مساءً -

يسرا في المغرب

وسط حشد من نجوم وعشاق السينما، افتتحت مساء أمس الجمعة، في مراكش فعاليات الدورة الـ17 للمهرجان الدولي للفيلم، التي تستمر حتى السبت المقبل.

وكما هي العادة، مرّ على البساط الأحمر لهذه التظاهرة السينمائية العالمية ممثلون ومخرجون وفنانون متعددو المواهب، قادمين من كل بقاع العالم، حسب بيان للمنظمين، من بينهم نجوم السينما المصرية، وأبرزهم: ليلى علوي، وباسم سمرة، والفنانة الكبيرة يسرا.

كما حضرت أسماء كبيرة في السينما العالمية للقاء جمهور مراكش، ضمنهم الممثل الأمريكي الدنماركي “فيجو مورتنسن”، الذي قدم أداء باهرا في فيلم “الكتاب الأخضر” للمخرج بيتر فاريلي، والممثل الفرنسي غاسبار أوليل، الذي تقمص شخصية “إيف سان لورن” في فيلم ‫المخرج “برتراند بونيلو”.

وتمنح الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش “النجمة الذهبية” للمخرج المغربي جيلالي فرحاتي، إلى جانب كل من المخرج الأمريكي روبيرت دي نيرو، والممثلة والمخرجة الأمريكية روبين رايت، والمخرجة الفرنسية أنييس فاردا.