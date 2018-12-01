أنجلينا وبراد يتوصّلان إلى اتفاق نهائي!

متابعة الخليج 365: توصّل نجما هوليوود المطلقان أنجلينا جولي وبراد بيت لاتفاق نهائي بشأن حضانة أولادهم الستة بعد أكثر من عامين على المفاوضات الشاقة وذلك بحسب ما قالت محامية جولي، سامانثا بلي ديجان يوم الجمعة.

وقالت ديجان في بيان لـ “رويترز”: “تم الاتفاق على ترتيب حضانة قبل أسابيع ووقع عليه الطرفان والقاضي. هذا الترتيب الذي يقوم على أساس توصيات خبير تقييم حضانة الأطفال، يستبعد الحاجة إلى محاكمة. الملف وتفاصيل الاتفاق سرية لحماية مصالح الأطفال”. ولكن، لم يكن لدى ممثلي بيت تعليق.

ورفعت جولي دعوى للطلاق مشيرة إلى وجود خلافات لا يمكن تسويتها وسعت إلى الحضانة الأساسية لأولادهما الستة ومن بينهم ثلاثة بالتبني. ولم يوضح البيان الذي صدر الجمعة كيفية تقسيم الحضانة وامتنع متحدث باسم جولي عن إعطاء تفاصيل.

وكان تحدد موعد للمحاكمة في قضية الحضانة بشكل مبدئي في الرابع من كانون الأول الجاري أمام قاض خاص في لوس انجلوس.