كارول سماحة تكشف عن اسم أغنيتها الميلادية.. وهذا ما قالته

متابعة الخليج 365: تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة لطرح أغنية ميلادية جديدة خلال الأيام المقبلة كإهداء منها لجمهورها بمناسبة عيد الميلاد المجيد واحتفالات رأس السنة.

وكشفت كارول سماحة عن اسم الأغنية، وهو “أهلا بيسوع” عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتبت: “أشعر بحماس كبير لطرح أغنيتي الميلادية الجديدة.. أهلا بيسوع.. قريبًا”.

الجدير بالذكر أن كارول سماحة ستحيي أمسية ميلادية مميّزة يوم 16 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري في كنيسة الصعود بمنطقة ضبية في لبنان وقد نفذت تذاكر “الريسيتال” بالكامل منذ أسبوع تقريبًا.